Wegen der EM: Vordereifel testet früher gegen Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier

Da aber möglicherweise die deutsche Nationalelf an diesem Abend ihr Viertelfinale spielt, wurde die Partie auf Donnerstag, 4. Juli, 19 Uhr vorlegt, gespielt wird in Laubach – auch weil an diesem Tag bei der EM überhaupt nicht gespielt wird.

Die weiteren Testspiele auf dem Weg in die erste Saison im Verbands-Oberhaus: am Donnerstag, 11. Juli, ab 18.30 Uhr beim VG-Pokal auf dem neuen Kunstrasen in Müllenbach gegen die SG Landkern und die SG Düngenheim; am 14. Juli beim Finaltag des VG-Pokal in Müllenbach; Freitag, 19. Juli, 19.30 Uhr, beim TuS Immendorf und am Samstag, 27. Juli, 11 Uhr, in Laubach gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach.

Letztere spielen mit Vordereifel in der gleichen Liga, Immendorf war bekanntlich der Vordereifel-Vorgänger als Rheinlandliga-Meister. Die Saison beginnt am 10./11. August, am Wochenende vorher steht die erste Runde im Rheinlandpokal an.