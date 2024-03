Plus Andernach Weber genießt das Gefühl der weißen Weste – Andernach besiegt Wittlich Von René Weiss i Auf dem Weg zum 4:0-Endstand: Darian Dshabrailow überlupft Gästetorwart Philipp Berhard. Nils Wambach wird den Ball wenige Augenblicke später über die Linie drücken. Foto: René Weiss Steffen Weber tat sich auf Anhieb schwer, sich an sein letztes Punktspiel ohne Gegentor in der Fußball-Rheinlandliga zurückzuerinnern. Lesezeit: 2 Minuten

„Puh, das muss schon etwas länger her sein. Aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an“, sagte der Torhüter der SG 99 Andernach nach dem 4:0 (1:0)-Heimsieg seiner Mannschaft in der Fußball-Rheinlandliga am Sonntag gegen den SV Rot-Weiß Wittlich. Weber begab sich auf die Recherche und wurde im April ...