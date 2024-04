Plus Malberg

Vorfreude aufs Topspiel ist groß: Malberg empfängt als Fünfter den Dritten aus Ahrweiler

Von Andreas Hundhammer

Von der Roten Karte gegen Torwart Niklas Platte mal abgesehen, legte die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen am vergangenen Samstag in Immendorf einen Auftritt hin, an dem es sonst nichts zu bemängeln gab. Über den 3:1-Erfolg spricht Trainer Torsten Gerhardt von „einem unserer besten Saisonspiele“. Das macht nicht nur Mut für das Topspiel des anstehenden Rheinlandliga-Nachholspieltags, sondern bereitet große Vorfreude auf das Heimspiel an diesem Mittwoch (20 Uhr) gegen den Ahrweiler BC.