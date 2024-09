Plus Laubach

Vordereifels Trainer Jakobs: Das wird das schwerste Spiel der englischen Woche

Von Mirko Bernd

i Der Ex-Müdener Fabian Windheuser (links) feierte am Mittwoch beim 3:1 gegen Cosmos Koblenz sein Startelf-Debüt in der Rheinlandliga für Vordereifel und ließ sich auch nicht vom Cosmos-Kapitän Leo Klein aus der Ruhe bringen. Am Samstag um 18 Uhr sind Windheuser und die SGV in Stadtkyll zu Gast. Foto: Alfons Benz

6:6 am Sonntag in Ahrweiler. 3:1 am Mittwoch daheim gegen Cosmos Koblenz. Was war das bislang für eine englische Woche für die SG Vordereifel in der Fußball-Rheinlandliga. Sie endet am Samstagabend um 18 Uhr mit der Partie in Stadtkyll bei der SG Schneifel. „Das wird das schwerste Spiel der Woche“, sagt Vordereifels Trainer Tobias Jakobs. Aus verschiedenen Gründen.