Vordereifel will in Malberg weiter jubeln – aber Jakobs warnt aus vielen Gründen

Die SG Vordereifel (in Rot mit Ole Conrad, hier bei seinem 4:1 gegen Morbach, der Endstand war 5:1) kommt derzeit nicht aus dem Jubeln heraus. Nach zwei Liga-Siegen gewann die SGV auch unter der Woche beim Bezirksligisten Argenthal mit 6:2 deutlich. Am Samstag steht die Auswärtsfahrt zum Null-Punkte-Schlusslicht SG Malberg an, Anstoß ist schon um 14.30 Uhr. Foto: Alfons Benz