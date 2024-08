Nach dem Vorbereitungs-Höhenpunkt gegen Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier (0:5), aktuell Tabellenführer in Liga vier, steht für Vordereifel um Julian Schmitz (rechts) und Finn Jordan am heutigen Samstag der nächste Höhepunkt an: der Rheinlandliga-Saisonstart daheim gegen Hochwald. Foto: Alfons Benz