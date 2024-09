Plus Laubach

Vordereifel startet gegen Schweich in die Aufsteigerwochen – Mittendrin Rheinlandpokal

i In Stadtkyll beim 2:1-Sieg der SG Vordereifel kam Daniel Kossmann nach gut 50 Minuten von der Bank und sorgte für frische Impulse beim Aufsteiger, der von Tabellenplatz drei grüßt. Am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen Schweich ist er nach einem zwischenzeitlichen Kurzurlaub sicherlich ein Kandidat für die Startelf. Foto: Alfons Benz

Vier Aufsteiger tummeln sich in dieser Saison in der Fußball-Rheinlandliga. Einer – und aktuell in der Tabelle mit Abstand der beste – ist die SG Vordereifel. Die spielt nun hintereinander gegen die anderen drei Neulinge, garniert vom Rheinlandpokal-Drittrundenduell beim Liga-Rivalen Trier-Tarforst am 9. Oktober.