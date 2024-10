In Schieflage wie hier geriet Vordereifels Offensivmann Lars Oster (in Rot) nur selten, er traf gegen den VfB Wissen mit Til Cordes doppelt beim 2:0-Sieg des Aufsteigers, der punktgleich mit Mülheim-Kärlich an der Tabellespitze steht, beide haben 29 Punkte. Foto: Alfons Benz