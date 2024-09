Neuverpflichtung Lars Oster (in Rot, links) leistete als Einwechselspieler direkt seinen Beitrag beim vierten Sieg in Serie für Rheinlandliga-Neuling SG Vordereifel: Der Ex-Karbacher Oster kam bei 4:3 rein und bereitete das 5:3 und den 6:3-Endstand gegen den FSV Trier-Tarforst vor. Seinen gehörigen Anteil am Sieg hatte auch Ole Conrad (rechts), der zum 3:1 und 4:1 für die Mannschaft der Stunde traf. Foto: Alfons Benz