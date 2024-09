Plus Laubach

Vordereifel: Mit Karbacher Blitztransfer Oster gegen FSV Trier-Tarforst

Von Mirko Bernd

i Landen-Anflug: Vordereifels Keeper Jonas Landen (in Gelb), der vor der Saison aus Wittlich zur SG kam, hat sich seinen Platz zwischen den Pfosten gesichert. Vier Gegentore hat der Aufsteiger um Kapitän Jan Fritz (in Rot) erst kassiert, gegen Tarforst soll wenn möglich keines dazukommen. Foto: Alfons Benz

Neben dem Heimspiel der SG Vordereifel in der Fußball-Rheinlandliga am Sonntag um 15 Uhr in Laubach gegen den FSV Trier-Tarforst, gibt es beim sehr gut gestarteten Aufsteiger natürlich noch ein Thema diese Woche: die Verpflichtung des Kaifenheimers Lars Oster vom Oberligisten FC Karbach.