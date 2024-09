Plus Stadtkyll

Vordereifel: Mey trifft doppelt, Landen hält den Sieg fest beim 2:1 in Stadtkyll

Von Alfons Benz , Mirko Bernd

i Rettungstat Jonas Landen: Vordereifels Torwart (in Gelb) war ein starker Rückhalt für die Gäste beim 2:1 in Stadtkyll, mal rettete er mit dem Fuß wie hier, mal mit der Hand. Am Ende feierten er und sein Kapitän Jan Fritz (Nummer 23) den sechsten Sieg, Schneifel um Yannik Moitzheim ging leer aus. Foto: Alfons Benz

Zwei Siege und ein Remis innerhalb einer harten englischen Woche, sechs Dreier insgesamt in acht Spielen: Die SG Vordereifel grüßt nach dem 2:1 (0:0) in Stadtkyll bei der SG Schneifel mit 19 Punkten aus der Spitzengruppe der Fußball-Rheinlandliga. Lukas Mey mit zwei Treffern hatte einen großen Anteil am Dreier, mittlerweile hat er schon zehnmal getroffen. Aber auch am anderen Ende des Spielfelds stand einer, der viele Aktien am Sieg hatte: Torwart Jonas Landen.