Plus Laubach

Vordereifel: Höhepunkt der Tests steht schon an – Eintracht Trier kommt nach Laubach

Von Mirko Bernd

i Vergangene Saison kam auch ein Regionalliga-Aufsteiger zum Test nach Laubach, damals gewann Schott Mainz nach hartem Kampf gegen Vordereifel um Lukas Mey (in Rot). Foto: Alfons Benz

Das erste Testspiel für die SG Vordereifel ist bereits der Höhepunkt im Vorbereitungsreigen auf die Saison in der Fußball-Rheinlandliga: Der Aufsteiger empfängt einen anderen Neuling, der hat es aber in sich, denn es handelt sich um keinen Geringeren als die Trierer Eintracht, die kommende Saison in der Regionalliga antreten wird. Anstoß ist am Donnerstag um 19 Uhr in Laubach.