Plus Müllenbach Vordereifel hat keine Probleme mit Binningen beim VG-Pokal – Schuwerack und Schmitt fehlen Von Michael Bongard i Die SG Vordereifel (in Rot) hat den Pokal der Verbandsgemeinde Kaisersesch gewonnen. Im Finale schlug der Rheinlandliga-Neuling den A-Klässler SV Binningen mit 5:0 – vor 200 Zuschauern auf dem neuen Kunstrasenplatz der Spvgg Müllenbach im Rahmen des 100-jährigen Vereinsjubiläums. „Das Sportgelände mit dem Kunstrasen in Müllenbach ist toll geworden“, lobte Vordereifels Trainer Tobias Jakobs die runderneuerte SGV-Spielstätte: „Auch das Drumherum mit dem Flutlicht, der Zaunanlage und den erhöhten Zuschauerreihen ist top.“ Foto: Sascha Berkele Die SG Vordereifel hat erwartungsgemäß den Fußball-Pokal der Verbandsgemeinde Kaisersesch auf ihrem neuen Kunstrasen in Müllenbach gewonnen. Im Finale schlug der Rheinlandliga-Neuling vor 200 Zuschauern im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Spvgg Müllenbach den A-Klässler SV Binningen mit 5:0 (3:0). Lesezeit: 2 Minuten

In der Gruppenphase am vergangenen Donnerstag hatte sich Vordereifel bei einer Spielzeit von 1 x 45 Minuten mit 4:0 gegen die SG Landkern/Illerich und mit 8:0 gegen die SG Urmersbach/Düngenheim/Monreal durchgesetzt. Urmersbach gewann das dritte Spiel mit 3:2 gegen Landkern, beide treffen in der ab dem 11. August beginnenden Saison in der ...