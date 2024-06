Plus Region

Volle Plätze, volle Kassen: Knapp 10 000 Zuschauer sehen im FVR-Gebiet die Entscheidungsspiele

Von René Weiss

i Da freut sich der Kassenwart: Die Serie an Entscheidungsspielen nach dem Ende der Punktrunde lockte Tausende Zuschauer auf die Plätze. Foto: René Weiss

Fußballherz, was willst du mehr? Frühsommerliche Temperaturen, Spiele, in denen es um die Wurst geht – in den zurückliegenden Wochen nach dem Ende der Punktrunde konnten sich die Kassierer der heimischen Vereine über volle Kassen freuen.