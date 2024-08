Plus Wissen/Trier-Tarforst

VfB Wissen will den Traumstart mitnehmen: Spornhauer-Elf gastiert nach dem Derbysieg beim FSV Trier-Tarforst

Von René Weiss

i Will den VfB Wissen zum Traumstart antreiben: Trainer Dirk Spornhauer. Foto: Manfred Böhmer/balu

Was gibt es Schöneres als mit einem Derbysieg in die neue Saison zu starten? Er tut dem Selbstvertrauen gut, weckt die Lust auf mehr und nimmt den Druck. „Ob es daran lag, dass wir so gut waren, oder dass Malberg vielleicht nicht seinen besten Tag erwischte, weiß ich nicht“, sagt Dirk Spornhauer, Trainer des VfB Wissen nach dem starken 4:0-Auftakt seiner Mannschaft gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen.