Plus Zerf Verschossener Elfmeter schmerzt Wirges doppelt: EGC unterliegt unglücklich in Zerf Von Marco Rosbach i Sven Baldus Foto: Volker Horz/Archiv Es hätte die Szene des Nachmittags sein können, das war auch Sven Baldus schnell klar. „Wenn wir den Elfmeter reinmachen, dann nehmen wir hier was mit“, sagte der Trainer der Spvgg EGC Wirges nach dem Spiel seiner Mannschaft in der Fußball-Rheinlandliga bei der SG Hochwald in Zerf. Lesezeit: 2 Minuten

Doch die Westerwälder ließen die Chance, in der 75. Minute ein drittes Mal in dieser Auswärtspartie in Führung zu gehen, ungenutzt – und wurden dafür doppelt bestraft. Denn die etwas höher eingeschätzten Gastgeber verhinderten beim an Lasse Bieg verursachten und von Berkan Yavuz ausgeführten Foulelfmeter dank der Parade ihres Torwarts ...