Plus Malberg

Überraschungsteam? Das war einmal: Sowohl Malberg als auch der Gegner SG Schneifel suchen nach der Form

i Resignation? Nicht bei der SG Malberg: Trainer Florian Hammel und seine Spieler sind weiter gewillt, die Wende zu schaffen. Am besten schon im wichtigen Heimspiel gegen die SG Schneifel. Foto: Jürgen Augst/jogi

Wer hätte das gedacht? In der vergangenen Spielzeit sorgten sowohl die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen mit Platz fünf als auch die SG Schneifel mit Rang vier in der Rheinlandliga und dem Erreichen des Rheinlandpokal-Endspiels für ordentlich Furore. Heuer, vor dem 13. Spieltag, trennen beide Mannschaften auch nur zwei Plätze in der Tabelle – allerdings am unteren Ende. Mit Malberg empfängt das Schlusslicht am Samstag, 16 Uhr, den Drittletzten aus der Vulkaneifel.