Plus Kirchberg TuS Kirchberg: Nach dem Zweiten Eisbachtal wartet der Erste Schneifel Von Mirko Bernd Lesezeit: 2 Minuten Für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg steht nach dem Start mit der 1:3-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten Eisbachtal am Samstagabend um 18 Uhr das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SG Schneifel Stadtkyll auf dem Programm. Gespielt werden soll in Stadtkyll, obwohl die Partie offiziell in Jünkerath angesetzt ist.

Der Spielort Stadtkyll sorgt durchaus für Verwunderung bei den Gästen, denn alle Heimspiele im März der Schneifeler sind auf dem Kunstrasen in Jünkerath angesetzt, so auch das gegen Kirchberg. Es soll aber, wenn es nach den Gastgebern geht, auf Rasen in Stadtkyll gespielt werden, so wird es auch in der ...