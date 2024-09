Plus Kirchberg

TuS Kirchberg: Als Underdog nach Andernach – Trainer Haubst kämpferisch

Von Mirko Bernd

i Die Grundtugenden, gerade im Spiel gegen den Ball, sind beim schlecht gestarteten TuS Kirchberg (rechts mit Niklas Schneider) gefragter denn je. Am Mittwoch beim 0:3 gegen Morbach um Yusuf Kahyaoglu gelang das nur phasenweise, am Samstag um 14 Uhr bei der noch ungeschlagenen SG 99 Andernach soll das besser werden. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Sechs Niederlagen in sieben Spielen: Was in der Oberliga-Saison des TuS Kirchberg, die momentan schon lange her erscheint, aber es noch gar nicht ist, irgendwo normal war aufgrund der gegnerischen Klasse, ist es in der Fußball-Rheinlandliga nicht.