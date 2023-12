Plus Immendorf TuS Immendorf spielt beim FSV Salmrohr – Spiele von Mülheim und Metternich abgesagt Der Wintereinbruch in der Region hat zu einigen Spielausfällen geführt. In der Fußball-Rheinlandliga wurden bereits die Partien FSV Trier-Tarforst gegen SG Mülheim-Kärlich und VfB Wissen gegen FC Metternich abgesetzt. Auf dem Plan steht noch, Stand Freitagnachmittag, das Auswärtsspiel des TuS Immendorf beim FSV Salmrohr (Sa., 15.30 Uhr). Von Wilfried Zils

Immendorf spielte zuletzt 3:3 zu Hause gegen Ahrweiler und dann 1:1 in Wissen. „Ein Dreier hätte uns mehr geholfen, aber die zwei Unentschieden haben unsere Talfahrt gestoppt. Jetzt wollen wir auch in Salmrohr etwas holen“, sagt der Immendorfer Trainer Sascha Oestreich. Allerdings ist ein Erfolg in Salmrohr kein leichtes Unterfangen, schließlich ...