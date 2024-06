Plus Westerburg Triumph vor 1200 Zuschauern: SG Westerburg stürmt mit 3:0 gegen den SV Tawern in die Rheinlandliga Rolf Schulze Von Marco Rosbach i Nach der speziellen Vorbereitung auf Mallorca geht die Party nun im Westerwald weiter: Die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod hat sich in der Aufstiegsrunde der Bezirksliga-Zweiten souverän behauptet und steigt in die Rheinlandliga auf. Fotos: Horst Wengenroth Foto: Horst Wengenroth Der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod sind gleich zwei Premieren auf einmal geglückt: Der Vizemeister der Ost-Staffel hat sich in der neu eingeführten Aufstiegsrunde der Bezirksliga-Zweiten durchgesetzt und steigt nun zum ersten Mal in die Rheinlandliga auf. Lesezeit: 3 Minuten

Dem 1:0-Erfolg beim TuS Oberwinter ließen die Westerwälder am Sonntagnachmittag vor 1200 Zuschauern einen 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Tawern folgen und vertreten in der Saison 2024/25 den Westerwaldkreis in der höchsten Klasse des Fußballverbandes Rheinland. Während sich Gäste-Coach Steve Birtz erst einmal sammeln musste, brachte Westerburgs Co-Trainer Steffen Dörner, der ...