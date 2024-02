Die Eisbachtaler Sportfreunde haben in der Fußball-Rheinlandliga nach der Winterpause ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Im Nachholspiel des 17. Spieltages beim bis dato souveränen Tabellenführer SG Schneifel setzten sich die Westerwälder in Jünkerath mit 3:0 (1:0) durch. In einem Punkt waren sich die beiden Trainer nach der Partie definitiv einig.