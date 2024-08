Plus Wissen Spornhauer wittert kleine Chance gegen Cosmos Koblenz: Wissen schüttelt späten Ahrweiler-Schock schnell ab Von Moritz Hannappel i Wissens Trainer Dirk Spornhauer (links) und sein Co-Trainer Wolfgang Leidig (Archivfoto) Foto: balu „Ein Gegentor in der sechsten Minute der Nachspielzeit ist natürlich immer bitter“, beklagt Dirk Spornhauer, der Trainer des VfB Wissen, auch fünf Tage nach der späten 0:1-Niederlage in der Fußball-Rheinlandliga gegen den Ahrweiler BC den einen aus der Hand geglittenen Punkt. Lesezeit: 2 Minuten

„Ahrweiler war fußballerisch besser, keine Frage. Aber wir hatten die klareren Chancen und hätten durch Luca (Kirschbaum, Anm. d. Red.) das Spiel in der 86. auf unsere Seite ziehen können“, ergänzt Spornhauer. Sollte am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Hybrid-Rasenplatz in Hilgert gegen den Oberliga-Absteiger FC Comos Koblenz der dritte Saisonsieg ...