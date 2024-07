Plus Laubach Spielplan der Rheinlandliga veröffentlicht: Debütant SG Vordereifel beginnt gegen Hochwald Zerf Von Michael Bongard i Blickt gespannt auf die Premierensaison in der Rheinlandliga: Tobias Jakobs, der neue Trainer des Aufsteigers SG Vordereifel. Foto: Alfons Benz Die SG Vordereifel fiebert ihrer allerersten Saison in der Fußball-Rheinlandliga entgegen – und jetzt steht auch fest, wie der Spielplan für die Kicker aus Laubach, Müllenbach, Leienkaul und Kaisersesch aussieht. Die Premiere im Verbandsoberhaus findet am Samstag, 10. August, um 17.30 Uhr auf dem Laubacher Rasen gegen die SG Hochwald Zerf statt. Lesezeit: 2 Minuten

Die Hochwälder sind der südlichste Klub im Fußballverband Rheinland und liegen direkt an der Grenze zum Saarland. Seit 2018 spielt das Team des 34-jährigen Trainers Fabian Mohsmann, der die Mannschaft 2016 mit 26 Jahren in der Bezirksliga West übernahm, in der Rheinlandliga. Die letzte Saison beendete Hochwald auf dem siebten ...