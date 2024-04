Plus Morbach

Später K.o. nach ruhendem Ball: Niederlage in Morbach beendet Malbergs Siegesserie

Nach vier Siegen in Folge ging die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der Rheinlandliga noch mal gänzlich leer aus. Durch die 0:1 (0:0)-Niederlage beim FV Hunsrückhöhe Morbach mussten die Westerwälder am Wochenende Tabellenplatz vier vorerst räumen, den sie jedoch schon wenige Tage später wieder zurückerobern können.