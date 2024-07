Westerburg

SG Westerburg kassiert in Test ein halbes Dutzend: VfR 07 Limburg fertigt den Rheinlandliga-Neuling ab

i Das war nichts: Rheinlandliga-Aufsteiger SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (vorne rechts mit Dennis Besirovic) musste sich dem VfR 07 Limburg (links Ivan Biskic) klar geschlagen geben. Foto: Horst Wengenroth

Der Test gegen den hessischen Gruppenligisten VfR 07 Limburg ist für die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod völlig in die Hose gegangen. „Das Ergebnis spricht ja Bände“, sagte Oliver Meuer, der Trainer des Rheinlandliga-Aufsteigers, nach der 0:6 (0:5)-Niederlage in einem vor allem vor der Pause einseitigen Fußballspiel in Westerburg.