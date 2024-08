Die SG Vordereifel (in Rot, von links mit Finn Jordan, Lukas Mey und Ole Conrad) probierte bei ihrer Rheinlandliga-Premiere vor einer Woche gegen die SG Hochwald Zerf alles, sie musste sich aber auf dem eigenen Geläuf in Laubach mit 0:2 geschlagen geben. Am Sonntag steht nun die erste Auswärtsreise für die SG Vordereifel an: Um 15 Uhr ertönt der Anpfiff im Koblenzer Höhenstadtteil beim TuS Immendorf. Foto: Mark Dieler