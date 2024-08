Plus Malberg

SG Malberg muss frühes Tal durchschreiten: Gegen Rot-Weiss Wittlich wird es nicht einfacher

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen steht nach null Punkten aus zwei Begegnungen in der Rheinlandliga auf dem vorletzten Platz. Es ist ein früher Eindruck dafür, dass die neue Spielzeit nicht mehr so laufen wird wie die vergangene. Das ist auch Trainer Torsten Gerhardt bewusst – nicht erst seit den beiden Niederlagen. Unter Druck sieht er seine Mannschaft noch nicht, auch wenn er weiß, dass es in der kommenden Begegnung beim SV Rot-Weiss Wittlich (Sonntag, 15 Uhr) nicht einfacher wird.