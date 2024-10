Plus Malberg SG Malberg lässt wenig zu, kassiert aber zwei Gegentore: Hammel-Elf unterliegt Ahrweiler BC Von Jens Kötting i Stets bemüht, aber am Ende kein Ertrag: Kapitän Arthur Becker (rechts) und seine Malberger verteidigten leidenschaftlich. Am Ende hatte der Ahrweiler BC um Torjäger Almir Porca (links) aber die Nase vorn. Foto: Jürgen Augst/jogi Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat trotz guter Leistung auch das Heimspiel gegen den ambitionierten Ahrweiler BC verloren und steht damit weiter auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Rheinlandliga. Nach 90 Minuten mit wenigen echten Torchancen auf beiden Seiten unterlag die Heimelf dem ABC letztendlich mit 0:2 (0:0). Lesezeit: 2 Minuten

Die nicht optimal in die Saison gestarteten Ahrweilerer bestimmten in der ersten Hälfte zwar das Spielgeschehen, konnten sich im letzten Drittel aber nur selten gefährlich in Aktion bringen, da der letzte Pass meist nicht ankam. Trotzdem hatten die Malberger Glück, als in der zwölften Minute Ümit Mehmet Kuzu nach Vorlage ...