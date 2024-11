Plus Andernach SG 99 trifft auf nächsten „Lieblingsgegner“: Andernach empfängt Hochwald Von Lutz Klattenberg i Schnell wieder aufstehen heißt es nach der 0:7-Niederlage bei jubelnden Mülheim-Kärlichern (in weißen Trikots) für die Fußballer der SG 99 Andernach (in Blau), für die es nun zu Hause gegen Hochwald weitergeht. Foto: René Weiss Auch wenn für die SG 99 Andernach das Gastspiel in Mülheim-Kärlich mit der kürzesten Anfahrt innerhalb der Fußball-Rheinlandliga und einem erhöhten Zuschauerinteresse verbunden ist, könnten die Andernacher in naher Zukunft wohl gern darauf verzichten. Lesezeit: 2 Minuten

Denn sportlich ist es kein gutes Pflaster. Nach dem 1:8 im Vorjahr folgte vor Wochenfrist ein 0:7, die höchste der drei Saisonpleiten der Elf von Trainer Kim Kossmann. Nun will die SG 99 das Ergebnis im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen die SG Hochwald möglichst schnell vergessen lassen. Am Montag ...