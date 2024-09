Plus Andernach SG 99: Jetzt klappt's sogar gegen Kirchberg – Andernach bezwingt Angstgegner Von René Weiss i Von wegen die SG 99 Andernach in der Falle: Leon Kriyeziu (blaues Trikot) sucht den Weg vorbei an den Kirchbergern Maximilian Jannasch (hinten) und Danny Weber. Foto: René Weiss Das deutliche Ergebnis von 5:2 (3:1) hat beide Serien bestätigt: Während die SG 99 Andernach ihren Höhenflug in der Fußball-Rheinlandliga fortsetzt, sucht der TuS Kirchberg weiterhin nach der Initialzündung. Lesezeit: 2 Minuten

Die Andernacher hatten zuvor noch nie gegen die Hunsrücker gewonnen. Dass diese Serie am Samstagnachmittag auf heimischem Platz endete, war nach dem bisherigen Saisonverlauf und auch der Leistung am 8. Spieltag fast schon die logische Konsequenz. „Wir sprechen immer wieder die gleichen Sachen an, aber diese Sachen ändern sich nicht. ...