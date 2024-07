Plus Andernach SG 99 fühlt sich bereit für den Saisonauftakt – Andernach zeigt auch in letztem Test gute Frühform Von René Weiss i Nils Wambach erzielte gegen Dorndorf drei der sechs Andernacher Tore. In der Vorbereitung waren es für ihn insgesamt sechs. Foto: René Weiss An Selbstbewusstsein wird es Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach nicht mangeln, wenn er am kommenden Samstag ab 14.30 Uhr im Rheinlandpokal-Erstrundenspiel bei der SG Vinxtbachtal Brohl gastiert. Auch wenn Vorbereitungsergebnisse nicht sonderlich viel wert sind, sind sie in dieser Form (mehr als) ein Fingerzeig. „ Lesezeit: 2 Minuten

Viele unserer Spieler befinden sich in einer sehr guten Verfassung. Hoffentlich ist das am nächsten Wochenende im Pokalspiel und in zwei Wochen beim Ligaauftakt noch genauso“, sagte SG-99-Trainer Kim Kossmann am Samstag nach dem sechsten Sieg im neunten Test. Nur gegen Regionalligaabsteiger TuS Koblenz mussten sich die Andernacher geschlagen geben ...