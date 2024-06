Plus Andernach

SG 99 Andernach startet mit wenigen Veränderungen – Besonderer Test gegen TuS Koblenz

Von René Weiss

i Leon Kryeziu (links, hier im Trainingszweikampf mit Tim Hoffmann) ist einer von nur drei Andernacher Neuzugängen. Foto: René Weiss

Ein paar Runden im Laufschritt, einige Stabilisations- und Ballübungen sowie ein knapp halbstündiges Abschlussspiel, so hat Kim Kossmann mit seinen Co-Trainern Dominik Bersch und Jannick Schmidt die Saisonvorbereitung bei Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach eingeläutet. Es war ein aufwärmender Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Wochen bis zum ersten August-Wochenende mit dem ersten Pflichtspiel im Rheinlandpokal auf die Andernacher wartet.