Schnellstmöglich auf 40 Punkte kommen: Wissen erwartet Wittlich zum ersten von zwei Heimspielen nach Gang

Das einzig Erfreuliche am vergangenen Spieltag dürften aus Sicht des VfB Wissen die Ergebnisse der Konkurrenz gewesen sein. Denn abgesehen vom FSV Salmrohr (0:0 in Kirchberg) punktete keiner der hinter den Siegstädtern platzierten Konkurrenten, sodass die Mannschaft von Dirk Spornhauer auf Tabellenplatz elf verbleibt mit weiterhin drei Punkten Vorsprung auf Platz 14, der eventuell noch den Abstieg bedeuten könnte. Und so stellt sich nach der 0:2-Niederlage beim Ahrweiler BC und vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Rot-Weiß Wittlich die Frage, was schwerer wiegt: Trotz ordentlicher Vorstellung nicht mitgenommen zu haben von der Ahr oder die schwere Verletzung von Philipp Weber?