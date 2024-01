Plus Westerwald Schnee zwingt zum Umplanen: Eisbachtals Test gegen TuS Koblenz verlegt – Auch Wirges und FC HWW betroffen Es sollte ein sportlicher Knaller zum Beginn der Wintervorbereitung der Eisbachtaler Sportfreunde sein, doch der Wintereinbruch zwingt den Fußball-Rheinlandligisten zum Umplanen. Von Marco Rosbach

Das für Samstag in Nentershausen geplante Testspiel gegen den Regionalligisten TuS Koblenz muss verlegt werden. Einen neuen Anlauf wollen die Mannschaften von Thorsten Wörsdörfer und Michael Stahl am Mittwoch nehmen. So es die Witterungsverhältnisse dann zulassen, ist der Anpfiff für 19.30 Uhr geplant. Voraussetzung wäre jedoch, dass bis dahin der ...