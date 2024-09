Plus Wissen

Schiedsrichter-Wut nach drei Platzverweisen und 2:0-Heimsieg gegen Andernach: Wissen zwischen Rage und Jubel

Von René Weiss

i Steven Winzenburg (rechts) und der VfB Wissen hefteten der SG 99 Andernach (links: Gian Luca Dolon) die erste Saisonniederlage an. Foto: Manfred Böhmer/balu

Selten hat man den Gewinner eines Fußballspiels so in Rage erlebt wie den VfB Wissen am Freitagabend. Die Siegstädter holten auf heimischem, für die Jahreszeit sich bereits in einmal mehr bedenklichem Zustand befindenden Rasen gegen die SG 99 Andernach dank zweier früher Tore durch Til Cordes (6.) und Tom Pirsljin (14.) drei Punkte, waren bei aller Freude über den Heimsieg aber auch nach Spielende noch fuchsteufelswild.