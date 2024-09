Plus Malberg

Rheinlandliga-Schlusslicht findet Nachfolger auf der Trainer-Position: Florian Hammel trainiert die SG Malberg

i Nachfolger gefunden: Florian Hammel, hier noch in seiner Position als Spielertrainer beim FC Dorndorf, ist neuer Trainer des Rheinlandliga-Schlusslichts SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. Foto: René Weiss

Nachdem das Trainerduo der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, Torsten Gerhardt und Dominik Neitzert, am Freitag gehen musste, kündigte Rainer Zeiler, 1. Vorsitzender des SV Malberg, bereits am Samstagmittag im Gespräch mit unserer Zeitung an, dass das Rheinlandliga-Schlusslicht möglichst schnell Klarheit über einen Nachfolger auf dem Trainerposten schaffen möchte. Am Dienstagabend wurde es konkret: Es wurde ein Trainer, dessen Name bereits früh im Westerwälder Fußball die Runde machte.