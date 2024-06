Plus Laubach

Rheinlandliga-Aufsteiger Vordereifel holt Wittlicher Torwart und zwei Müdener – Sieben Neue

Von Mirko Bernd

i Hier rasselt Vordereifels neuer Torwart Jonas Landen (rechts) noch im Wittlicher Trikot mit Andernachs Gian Luca Dolon zusammen, in dieser Runde könnte das wieder passieren, allerdings dann im Trikot der SGV. Foto: René Weiss

Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist gerade mal zwei Wochen her, da steht beim frisch gebackenen Fußball-Rheinlandligisten SG Vordereifel bereits der Kader für die erste Saison überhaupt im Verbandsoberhaus fest. Sieben Zugänge sind es insgesamt, drei waren schon bekannt, vier nicht. Was fast alle Zugänge eint: Sie haben noch nie in der Rheinlandliga gespielt, zumindest nicht bei den Senioren. Außer einem.