Remis in Tawern löst bei Oberwinter keinen großen Jubel aus – Nun kommt am Mittwoch Westerburg

Von Andreas Arens

i Nach der Pause hatten Mirco Koll (am Ball) und der TuS Oberwinter beim SV Tawern zunehmend Entfaltungsmöglichkeiten – und kamen gegen Ende noch zum hochverdienten Ausgleich. Foto: Andreas Arens

Ein Auswärtspunkt im ersten von zwei Aufstiegsspielen zur Fußball-Rheinlandliga ist eigentlich in Ordnung. Nach einer sehr überlegen geführten zweiten Hälfte, in der sie den gastgebenden SV Tawern phasenweise an die Wand gespielt hatten, konnten sie sich beim TuS Oberwinter aber nicht so recht über das 1:1 (0:1) vor 850 Zuschauern freuen.