Raus aus der Pipi-Langstrumpf-Welt: Im Topspiel gegen Ahrweiler fordert Eisbachtal-Coach Wörsdörfer Mentalität

Von Marco Rosbach

i Nach seinem entscheidenden Treffer zum 3:0 gegen die SG Schneifel gab es bei Jonah Arnolds (links, hier verfolgt von seinen Teamkollegen Tom Trabusch und Lukas Reitz) kein Halten mehr. Zuletzt musste der Stürmer beim 3:1 in Kirchberg passen, kann inzwischen aber wieder trainieren. Foto: Andreas Egenolf

Lesezeit: 2 Minuten

Von einem vorentscheidenden Spiel will Thorsten Wörsdörfer noch nicht reden, dafür sei die Saison noch zu lang, wie er betont. Doch der Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde weiß genau um die Bedeutung dieser 90 Minuten plus Nachspielzeit, die am Samstag ab 16 Uhr vor seiner Elf liegen. „Ein Sieg wäre ein gutes Zeichen“, sagt der Sportfreunde-Coach vor dem Heimspiel gegen den Ahrweiler BC, dem Spitzenspiel des Zweiten der Rheinlandliga gegen den Dritten.