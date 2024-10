Plus Wissen

Pokalerfolg soll VfB die Sicherheit bringen: Wissen spielt bei einem höher eingeschätzten Absteiger

i Dirk Spornhauer, Trainer des VfB Wissen. Foto: Manfred Böhmer/balu

In den frühen Pokalrunden ergreifen die Klassen höher angesiedelten Teams oftmals die Gelegenheit, gegen klassentiefere Mannschaft die eigene Startelf ein wenig durchzurotieren, um Spielern aus der zweiten Reihe ihre Chance zu geben und Akteuren aus dem vermeintlichen Stamm eine Verschnaufpause vor dem folgenden Ligaspiel zu geben. Beim Rheinlandligisten VfB Wissen war das am vergangenen Mittwochabend in Heiligenroth beim Bezirksligisten SG Ahrbach nicht so.