Plus Malberg/Eschelbach Pokal-Aus ist der nächste Rückschlag für Malberg: Trainer Torsten Gerhardt kündigt Gesprächsbedarf an Von Moritz Hannappel i Mit „Ruhe bewahren“ ließe sich diese Geste von Malbergs Trainer Torsten Gerhardt im Pokalspiel gegen den TuS Montabaur betiteln. Von Ruhe kann im SG-Lager nach schwachem Saisonstart und Pokal-Aus aber derzeit keine Rede sein. Im Gegenteil: Es gibt Gesprächsbedarf. Foto: Marco Rosbach „Da ist Gesprächsbedarf“, hält Torsten Gerhardt nach dem Aus in Runde zwei des Rheinlandpokals beim Bezirksliga-Aufsteiger TuS Montabaur fest. Gerhardt und sein Mit-Trainer Dominik Neitzert wollen die aktuelle Situation aufarbeiten. Und das noch vor dem Abschlusstraining am Freitagabend vor der schweren Auswärtsaufgabe bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich, die am Sonntag, 15 Uhr, ansteht. Lesezeit: 2 Minuten

Der neuerliche Rückschlag am Mittwochabend bei der 2:4 (1:2)-Niederlage in Eschelbach wirkt auch am Tag danach noch deutlich nach. „Die Art und Weise, wie wir vier Gegentore bekommen haben, hat Aussagekraft genug. Da braucht man auch nicht tiefer in eine Analyse einzusteigen“, sprach ein hörbar enttäuschter Gerhardt von „dreieinhalb Eigentoren“. Dabei ...