Platzkommission entscheidet: Kirchberg gegen Morbach findet heute statt

Die Entscheidung, ob der TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga am heutigen Mittwoch zu Hause gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach ist gefallen. Eine Platzkommission entschied am Mittwoch, dass ab 19.30 Uhr auf dem schneefreien Kunstrasen in Kirchberg der Ball rollen kann.