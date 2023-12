Plus Mülheim-Kärlich Paul Platzek glänzt beim Jahresausklang – Mülheim-Kärlich besiegt Wittlich Der erhoffte Erfolg zum Jahresausklang ist da: Mit 4:2 (2:0) bezwang Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich im letzten Spiel vor der Winterpause den SV Rot-Weiss Wittlich – dank veränderter Taktik und mit Hilfe eines neu entdeckten Torjägers, zweier Liga-Debütanten sowie eines Rückkehrers. Von Matthias Schlenger

Als Torschütze war Paul Platzek in jüngster Vergangenheit nur selten in Aktion getreten – gegen Wittlich verdoppelte er binnen weniger als fünf Minuten mal eben seine bisherige Saisonausbeute auf vier Treffer. „Umso schöner, dass uns ein Sieg gelungen ist“, gab der „Doppelpacker“ das Lob gleich an seine Mitspieler weiter. Vorangegangenen waren ...