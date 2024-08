Plus Westerburg Oliver Meuer: Wieder etwas Neues – Für Aufsteiger Westerburg geht es nach langer Fahrt gegen die SG Schneifel Von Moritz Hannappel i Einer der Erfahrenen: Westerburgs Matthias Wengenroth (rechts, hier gegen Redon Thaqi vom FC Cosmos Koblenz) ist einer der wenigen SG-Spielern, die schon einmal in der Rheinlandliga spielten. Foto: Horst Wengenroth Wenn der Tross der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod am späten Samstagabend im Westerwald wieder aus zwei Kleinbussen und zwei Privatautos steigt, werden sie endgültig in der Fußball-Rheinlandliga angekommen sein. Ob der Aufsteiger zuvor beim Gastspiel in Stadtkyll bei der SG Schneifel auch Zählbares eingesammelt hat, wird sich zeigen. Lesezeit: 2 Minuten

Die weite Fahrt in die Eifel wird in jedem Fall ein weiterer Fingerzeig dafür sein, was die SG im „Neuland“ Rheinlandliga in dieser Spielzeit erwartet. Exakt 144 Kilometer Fahrtweg liegen zwischen dem Kunstrasenplatz der Westerburger und dem Rasenplatz des Rheinlandpokalfinalisten aus der Vorsaison in Stadtkyll. Das ist in etwa die ...