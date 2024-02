„Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin“, so heißt es in dem Evergreen von Marlene Dietrich. Da könnte der Neuwieder Sebastian Podsiadly nun direkt mit einstimmen. Podsiadly, seit 2020 Videoanalyst beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin wechselt mit sofortiger Wirkung zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg.