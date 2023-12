Am Mittwochabend sollen der TuS Kirchberg und der FV Hunsrückhöhe Morbach in der Fußball-Rheinlandliga zum Nachholspiel um 19.30 Uhr in Kirchberg aufeinandertreffen. Ob da der Wettergott mitspielt, steht noch in den Sternen. Fest steht hingegen, wer im Sommer 2024 der neue Trainer der Kirchberger wird – und das wird der aktuelle Morbacher Coach Thorsten Haubst.