„Mein Eindruck ist der, dass wir in diesem Jahr nicht mehr spielen werden“, sagte Torsten Gerhardt im Vorfeld des kurze Zeit später abgesagten Auswärtsspiels seiner SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der Fußball-Rheinlandliga beim TuS Kirchberg. Doch weil seit Donnerstagmorgen wieder mehr vom Malberger Kunstrasen zu sehen ist als von jener Schneedecke, die den Trainer vor einer Woche zu dieser Prognose bewogen hatte, steht dem sportlichen Jahresabschluss wohl doch nichts im Weg. „Wir gehen davon aus, dass wir spielen können“, bereiten sich Gerhardt und Co. auf nun doch gezielt auf das Heimspiel gegen den Ahrweiler BC am Samstag (14.30 Uhr) vor.