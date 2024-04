Plus Malberg

Nachholspiel in Kirchberg: Malberg muss personell improvisieren

Nach vier Siegen in Serie hat es die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der Fußball-Rheinlandliga noch mal erwischt bei der 0:1-Niederlage am Sonntag in Morbach. Nur drei Tage später bietet sich aber bereits die Chance, wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, wenn es an diesem Mittwochabend (20 Uhr) im Nachholspiel beim TuS Kirchberg um die nächsten Punkte geht.