Nach Niederroßbachs Sieg im Rheinlandpokal-Duell: Kann der FC HWW gegen Eisbachtal noch einmal überraschen?

Von René Weiss

i Im Hinspiel hatten Lukas Tuchscherer (links) und seine „Eisbären“ wenig Mühe mit dem FC Niederroßbach um Lukas Blech (rechts). Die Gäste hatten bei der 2:8-Niederlage in Nentershausen nichts auszurichten. Foto: Andreas Hergenhahn

An diesem Mittwoch, 19.30 Uhr, treffen der FC Hoher Westerwald und die Eisbachtaler Sportfreunde in Niederroßbach zum dritten und letzten Pflichtspiel in dieser Runde aufeinander.